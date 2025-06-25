Высокий уровень инфляции обнаружили в Сибири: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Британии предрекли рекордный отток богатых, на маркетплейсах вырастут цены, в Сибири зафиксировали высокий уровень инфляции, а Иркутскую область и еще два региона связал новый турмаршрут. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Отток миллионеров

В 2025 году Великобританию может покинуть рекордное число состоятельных людей из-за налоговой политики лейбористов: такой прогноз сделали зарубежные аналитики. Уехать из государства, по их подсчетам, могут свыше 16 тысяч богачей, что приведет к оттоку значительной доли капитала за границу, предположительно, около 90 млрд долларов. Стоит отметить, что на ситуацию также повлияла остановка выдачи инвестиционных виз первого уровня.

Рост цен на маркетплейсах

На ведущих маркетплейсах ожидается рост цен на ряд товаров на фоне повышения комиссий для продавцов. Предпринимателям, по данных аналитиков, придется на это пойти, чтобы сократить издержки. Особо повышение затронет товары с низкой маржинальностью, например, бытовую химию, мелкую электронику. На премиум-сегменте изменения скажутся меньше.

Повышенная инфляция

В Сибири заметили высокий уровень инфляции, в частности, в Новосибирской области: за пять месяцев 2025-го она составила почти 11% при среднероссийских показателях в 9,9%. Это связывают с более высокими темпами роста в сфере бытовых услуг и увеличением внутреннего спроса, который опережает предложение.

Трансграничный маршрут

Трансграничный туристический маршрут «Путешествие на Байкал», связавший Забайкальский край, Республику Бурятия и Иркутскую область, запустили в России. Он проходит по историческому коридору Великого чайного пути. Участники могут посетить города Забайкальск, Борзя, Чита, Улан-Удэ, Байкальск, Иркутск, а также знаковые места на острове Ольхон и в поселке Листвянка. Маршрут пользуется спросом у китайцев.

Третий кандидат

Трехдневные выборы губернатора пройдут в Иркутской области в сентябре. Накануне стало известно имя третьего кандидата, который примет в них участие. Им стал самовыдвиженец Сергей Гагаркин. В Приангарье он известен тем, что часто участвует в различных выборах: ранее он уже пытался стать губернатором, а также мэром Усолья-Сибирского и Ангарска. Конкуренцию ему на ближайших выборах составят действующий губернатор Игорь Кобзев и экс-губернатор Приангарья Сергей Левченко.