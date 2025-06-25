Резкое повышение уровней воды ожидается в реках Иркутской области

В Иркутской области в ближайшие дни в ряде рек может резко подняться уровень воды. Повышения способны достигнуть 180 см.

«26 – 30 июня в бассейнах рек Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса, на малых реках Южного Прибайкалья ожидается паводочный режим с повышением уровней воды на 80 – 180 см», – предупредили в региональном Гидрометцентре.

Специалисты не исключили выход воды на пойму, разлив малых рек и ручьев.

Сегодня и завтра в Приангарье прогнозируется жара до 35 градусов. Вместе с тем в западных районах днем местами пройдут ливни, возможны грозы, сильный северо-западный ветер с порывами до 15−20 м/с.