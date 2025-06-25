Строительство двух блок-секций для переселения из аварийного жилья завершается в Черемхово

В Черемхово готовятся к вводу в эксплуатацию две девятиэтажные блок-секции площадью 5 тыс. м2, построенные по программе переселения из аварийного жилья. На строительство, стоимость которого превысила 470 млн рублей, выделены средства федерального бюджета по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

– Новые дома – современные и комфортные, именно таким и должно быть жилье. Отрадно, что благодаря нацпроекту мы можем реализовать программу по переселению, чтобы как можно больше граждан жили в таких условиях, – передает слова губернатора Игоря Кобзева пресс-службе правительства Иркутской области.

Новые квартиры получат 90 семей (172 человека), что завершит программу переселения в городе. Всего в Иркутской области по этой программе уже построено 85,7 тыс. м2 жилья, где смогут проживать 1890 семей. Новые квартиры получат 90 семей (172 человека), что завершит программу переселения в городе.

Ранее на ПМЭФ-2025 для решения проблемы расселения ветхого жилья предлагается задействовать пустующие новостройки. По словам первого зампредседателя комитета Государственной Думы Владимира Кошелева, власти могли бы покупать такие квартиры у строительных компаний по расценкам, установленным Министерством строительства для каждого региона.