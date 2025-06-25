Ретро-вагон без стекол впервые запустят по КБЖД в Иркутской области

Обзорный вагон в составе туристического поезда «Байкальский экспресс» впервые запустят в Иркутской области. Он будет курсировать с июля по август по Кругобайкальской железной дороге.

Фото: ВСЖД

«Вагон оформлен в ретро-стиле и рассчитан на 80 посадочных мест, внутри оборудованы удобные лавки с подогревом и розетки для зарядки мобильных устройств. Окна открыты и не имеют стекол», – пояснили в ВСЖД.

Фото: ВСЖД

Туристы будут путешествовать в формате «отель на колесах»: день посвящать знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде. Поездки запланированы на пятницы – 4, 11, 18, 25 июля и 1, 8, 15 августа. Обратно люди вернутся в воскресенье, преодолев маршрут Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск.