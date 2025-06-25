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ВЦИОМ: Экономика низких зарплат подошла к концу

Российский бизнес вынужден будет повышать зарплаты сотрудникам, несмотря на сопротивление работодателей. Демографический спад и рекордно низкая безработица заставляют компании конкурировать за кадры деньгами, а не административными мерами.

«Бизнесу надо смириться с тем, что в России формируется экономика высоких зарплат. Она формируется постепенно, при жестком сопротивлении со стороны бизнеса, поскольку бизнес не хочет платить высокие зарплаты, он привык платить низкие зарплаты всем, кроме топ-менеджмента», – рассказал ТАСС генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Федоров.

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Федоров отметил, что многие работодатели пока пытаются решать кадровые проблемы иными способами – например, лоббируют сокращение гуманитарных специальностей в вузах. Однако эксперт уверен: в условиях сокращения трудоспособного населения бизнесу в конечном итоге придется смириться с необходимостью существенного роста зарплат.

Ранее стало известно, что в условиях борьбы за кадры российские компании стали чаще использовать формат удаленной работы для поощрения лучших сотрудников. По данным опросов, сейчас доля имеющих возможность работать в таком режиме в среднем не превышает 10% от общего числа работников – при этом он доступен в 43% компаний. Чаще всего из дома могут работать IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, HR-менеджеры и инженерно-технические работники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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