Фридайверы очистили дно Ангары в районе острова Юность в Иркутске

В выходные волонтеры, дайверы и студенты провели масштабную очистку дна реки Ангары в районе острова Юность. Участники акции извлекли десятки килограммов мусора, включая необычные находки – шестиметровую арматуру, скейтборд, автомобильную шину и даже чугунную урну. Поднять последнюю находку смогли только вчетвером. Стекло, пластик и металлические предметы утилизировали.

Фото с сайта мэрии Иркутска

– Когда мы только начинали проводить акцию в этом районе, ситуация была очень печальной – большое количество мусора, бутылки, матрасы, дорожные знаки, столбы. Сейчас видим положительную динамику – отходов стало меньше, – рассказала заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Иркутска Валентина Сафонова.

Ранее участники экоакции ИНК и Фонда Марины Седых собрали в Усть-Куте около тонны пластика и 12 тонн макулатуры. Рекордсменом по сбору макулатуры стала школа №2, собравшая более 3 тонн макулатуры. Школа №4 также внесла значительный вклад, сдав около 90 кг пластика. Вторсырье будет отправлено на переработку в Братск.