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Завершается ремонт путепровода на станции Батарейной в Иркутске

Капитальный ремонт путепровода на станции Батарейной близится к завершению. На этой неделе вице-мэр Сергей Кладов проверил ход работ, включая укладку гидроизоляции и установку несущих элементов лестницы.

«Мы завершили устройство гидроизоляции, сейчас ведем монтаж опорных блоков и сварные работы. Одновременно готовим перила, поручни и сетки для заливки бетона», – сообщил Андрей Пономарев, руководитель подрядной организации.

Также выполнены работы в переходной зоне и продолжается укладка бордюрного камня. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с привлечением 20 специалистов и спецтехники.

Напомним, что в 2025 году в Иркутской области завершатся работы по ремонту и реконструкции 11 мостов, включая капитальные ремонты. Один объект начал строиться и будет готов через четыре года. Эти проекты финансируются из разных уровней бюджета – всего выделено 1,6 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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