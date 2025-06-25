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Гидроцикл с водителем взорвался во время плавания по Ангаре

В Иркутске во время плавания по Ангаре на гидроцикле пострадал водитель водного транспорта. Инцидент случился в заливе «Волчий».

О происшествии сообщили очевидцы, передает ГУ МВД России по региону. По данным правоохранителей, 45-летний мужчина приехал к заливу, чтобы покататься на гидроцикле. Во время плавания произошел взрыв из-за возгорания воздушно-топливной смеси: оно случилось по причине вероятной неисправности системы подачи горючего.

Водителю потребовалась медпомощь – он госпитализирован. Организована проверка, устанавливают все обстоятельства инцидента.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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