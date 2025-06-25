Как сэкономить на отоплении? Простые советы для теплой и экономной зимы

Лето – не только время отдыха, но и лучший момент, чтобы подготовить дом к суровым сибирским морозам. Правильная подготовка жилья сейчас поможет избежать лишних трат зимой, когда счета за отопление и электроэнергию резко возрастают. Особенно это актуально для владельцев частных домов, где отопление часто полностью зависит от электричества. Эксперты дают простые, но эффективные советы, которые помогут сохранить тепло и деньги.

Герметичность – залог тепла и экономии

Первое, на что стоит обратить внимание, – это утечки тепла. Сквозняки из-под окон, дверей, через печные трубы и щели в стенах могут «вытягивать» до 30% тепла, а значит, и ваших денег. Простые меры вроде силиконовых уплотнителей для окон или монтажной пены для заделки щелей уже дадут ощутимый эффект. Если старые окна и двери пропускают холод, возможно, стоит задуматься о замене.

«Как показала практика подворовых обходов вместе со специалистами местных администраций в зимний период, у некоторых жителей отсутствуют тамбуры. Это одна из причин увеличенного выхода тепла. Я сама проживаю в частном доме и знаю, насколько важно иметь небольшое проходное помещение между входными дверями, – рассказывает Оксана Придиус, заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта». – Летний период – идеальное время, чтобы решить этот вопрос и обустроить входную группу. В долгосрочной перспективе это поможет сохранить тепло и сэкономить на платежах за электроэнергию».

Чердак, подвал и коммуникации: невидимые «воры» тепла

Даже небольшие щели в перекрытиях, вокруг труб или вентиляции могут увеличить расходы на отопление на 20%. Утепление чердака и подвала – один из самых эффективных способов сохранить тепло. Если в доме есть камин или печь, важно всегда закрывать заслонку, когда они не используются, иначе тепло будет буквально «улетать в трубу».

Экономим на бытовых приборах

На отопление приходится до 80% энергопотребления дома, но и остальные 20% можно оптимизировать.

Холодильник – чем реже и короче его открывают, тем меньше он расходует энергии. Регулярная разморозка тоже помогает снизить нагрузку.

Батареи – плотные шторы или мебель перед радиаторами мешают теплу распространяться по комнате.

Счетчики – исправный прибор учета и своевременная передача показаний (до 25 числа каждого месяца) помогут избежать переплат.

«Исправный счетчик и вовремя поданные данные – это не просто формальность, а реальная экономия, – подчеркивает Оксана Придиус. – Это помогает избежать перерасчетов и лучше планировать бюджет. Передача показаний приборов учета ежемесячно до 25 числа – важный шаг к точному расчету потребленных ресурсов и эффективному управлению коммунальными услугами. Это позволяет избежать недоразумений в счетах и помогает нам всем лучше планировать свои расходы. Забота о своей экономии и обеспечение прозрачности в расчетах – ответственность каждого собственника».