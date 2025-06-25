В Тулуне восстанавливают электроснабжение после сильной грозы

Аварийные бригады «Облкоммунэнерго» устраняют последствия мощного шторма, обрушившегося на Тулун вечером 24 июня. Из-за шквалистого ветра и поваленных деревьев повреждены 11 линий электропередач, оставив без света жилые дома и социальные объекты.

«Нарушения произошли из-за падения опор, деревьев и строительного мусора. За ночь восстановили 7 линий, но работы продолжаются», – сообщили в энергокомпании.

К утру 25 июня без электричества оставались две школы, детский сад, котельные и около 2 тысяч жителей. На помощь местным специалистам приехали бригады из Куйтуна и Нижнеудинска. Полное восстановление ожидается к 18:00.

Ранее иркутянин помог обнаружить «серого» майнера в частном секторе Иркутска. Мужчина обратился в полицию и сообщил, что в одном из частных домов микрорайона Юбилейный установлено оборудование для добычи криптовалюты. При проверке информации энергетики обнаружили 11 машинок с шумобоксами.