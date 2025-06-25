Иркутская нефтяная компания (ИНК) примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Участники могут встретиться с представителями компании и получить карьерные консультации на площадке мероприятия в Иркутске.

В Иркутске ярмарка состоится 27 июня с 10:00 до 16:00 в Международном выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» по адресу: ул. Байкальская, д. 253А.

На ярмарке вакансий в Иркутске компания будет представлена в двух павильонах и на уличной площадке. В первом специалисты блока управления персоналом компании проведут презентацию «ИНК – работодатель», организуют индивидуальные карьерные консультации и дадут профессиональные рекомендации по трудоустройству. Участники смогут заполнить резюме.

Во втором павильоне посетителей ждёт зона профессиональных проб, оснащенная тренажером по сварке. Здесь же состоится встреча с амбассадором компании из ИРНИТУ, который расскажет о работе с ИНК. Ожидается, что Всероссийскую ярмарку вакансий в Иркутске посетят свыше 10 тысяч человек.

Участие в ярмарках карьеры в регионах присутствия является для ИНК важной частью кадровой политики, ориентированной на раскрытие профессионального потенциала жителей регионов, где компания ведет свою деятельность.