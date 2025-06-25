Два вуза Иркутска вошли в рейтинг с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

Байкальский государственный университет и Иркутский государственный университет попали в общероссийский рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов. Согласно исследованию SuperJob, доходы их выпускников за последний год выросли на 5-7 тысяч рублей.

«Рост доходов выпускников экономических специальностей в регионах показывает востребованность качественного образования за пределами столиц», – отмечают исследователи.

БГУ занял 19-ю строчку с показателем 82 тыс. рублей, а ИГУ расположился на 20-м месте с 80 тыс. рублей. При этом более половины выпускников обоих вузов остаются работать в Иркутске после окончания обучения. Лидерами рейтинга традиционно стали МГИМО, ВШЭ и МГУ с зарплатами выпускников от 180 до 200 тыс. рублей.

Ранее два университета из Иркутска вошли в международный рейтинг Times Higher Education. Иркутский национальный исследовательский технический университет расположился в группе 601–800, Иркутский госуниверситет – 1001–1500. Лучшими в РФ признали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Российский университет дружбы народов.