Жилищное строительство на пороге перемен: девелоперы ищут баланс в новых условиях

Необходимо готовиться к новому этапу в жилищном строительстве и пересмотру стратегий. Отрасль жилой недвижимости переживает изменения под влиянием внешних факторов и ищет новый баланс. Об этом на панельной дискуссии «Строить нельзя остановиться» в рамках форума «Движение» в Сочи заявил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

По его словам, изменения связаны с завершением цикла, начавшегося в 2019 году, изменениями в государственной поддержке и циклическими вызовами в экономике. Программа льготной ипотеки завершилась, и правительство переключилось на адресные программы поддержки. Отрасль также сталкивается с высокой ключевой ставкой ЦБ, ростом стоимости строительных материалов и дефицитом трудовых ресурсов.

Медведев отметил, что за первые пять месяцев текущего года спрос замедлился на 16% в метрах по сравнению с перегретым первым полугодием 2024 года, с продажей 9 млн кв. м. Продажи в денежном выражении сократились на 2% (до 1,9 трлн руб.). Доля ипотеки в продажах снизилась до 58%, увеличилась доля продаж за собственные средства (28%) и в рассрочку (13%).

«По части показателей мы наблюдаем спад. Деловая активность замедляется. Запуски снизились на 20% с 18,8 млн кв. м до 15 млн кв. м. До конца года мы ожидаем развитие данной тенденции. Сокращение запусков ожидаемо приведёт к дефициту предложения на горизонте 2-3 лет. Отрасль в поисках нового баланса», – подчеркнул Антон Медведев.

Он отметил, что девелоперы разделились на три группы: одни сокращают объемы и продают проекты, другие удерживают объемы и изучают рынок, третьи видят в кризисе новые возможности. По опросам, 41% застройщиков считают это время удачным для выгодных приобретений, особенно те, кто сбалансированно развивался и формировал финансовую подушку безопасности.