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Продажа алкоголя будет запрещена в День молодежи в Иркутске

28 июня с 8:00 до 23:00 в связи с празднованием Дня молодежи в Иркутске будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

«Меры приняты в соответствии с постановлением правительства Иркутской области и распоряжением комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска», – говорится в сообщении мэрии.

Ограничение не коснется заведений общепита.

Напомним, что основные мероприятия развернутся на площадках Дома молодежи и площади Конституции в Иркутске, где запланированы лекции, мастер-классы, встречи с героями СВО, волонтерские акции и праздничный концерт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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