Первый молодежный фестиваль «Ё-ность.фест» пройдет в Иркутске

Первый городской молодежный фестиваль «Ё-ность.фест» состоится 29 июня с 12:00 до 21:00 на острове Юность.
В программе:
- Спортивные турниры по баскетболу, теннису и воркауту
- Творческие мастер-классы и арт-площадки
- Ярмарка локальных проектов «Маркет на Ангаре»
- Конкурсы аэрографии
- Танцевальные соревнования и выступления кавер-групп
- Лазертаг и самокатные гонки
«Этот фестиваль создан для раскрытия молодежного потенциала и формирования новых городских традиций. Молодость – это энергия и состояние души, а не просто возраст», – подчеркнул начальник отдела по молодежной политике Илья Токарев.
Июнь насыщен фестивалями мероприятиями. Так, в ближайшие выходные – 28 и 29 июня – на площади у памятника Александру III в Иркутске пройдет гастрофестиваль «Сытый Бабр».