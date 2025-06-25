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Первый молодежный фестиваль «Ё-ность.фест» пройдет в Иркутске

Первый городской молодежный фестиваль «Ё-ность.фест» состоится 29 июня с 12:00 до 21:00 на острове Юность.

В программе:

  • Спортивные турниры по баскетболу, теннису и воркауту
  • Творческие мастер-классы и арт-площадки
  • Ярмарка локальных проектов «Маркет на Ангаре»
  • Конкурсы аэрографии
  • Танцевальные соревнования и выступления кавер-групп
  • Лазертаг и самокатные гонки

«Этот фестиваль создан для раскрытия молодежного потенциала и формирования новых городских традиций. Молодость – это энергия и состояние души, а не просто возраст», – подчеркнул начальник отдела по молодежной политике Илья Токарев.

Июнь насыщен фестивалями мероприятиями. Так, в ближайшие выходные – 28 и 29 июня – на площади у памятника Александру III в Иркутске пройдет гастрофестиваль «Сытый Бабр».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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