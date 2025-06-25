Первый областной кулинарный чемпионат пройдет в Иркутске на площадке фестиваля «Сытый Бабр»

28-29 июня на площадке большого гастрономического фестиваля «Сытый бабр» на площади у памятника Александру III в Иркутске состоится первый областной кулинарный чемпионат. Участники трех возрастных категорий будут готовить блюда из локальных продуктов, включая байкальского сига и кедровые орехи.

«Это новый шаг в популяризации нашей региональной кухни. Мы хотим показать, что в Приангарье не только интересно, но и вкусно», – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

В состав судейской коллегии вошли эксперты Национальной ассоциации кулинаров России, включая шеф-амбассадора Академии шеф-поваров Илью Куваева. Они будут оценивать технику исполнения, работу с местными продуктами и оригинальность подачи. Главные призы включают для школьников – поездку на конгресс кулинаров России, для студентов – полностью оплачиваемую стажировку в Китае, а для профессионалов – участие во всероссийском конкурсе Chef a la Russe.

Июнь в Иркутске насыщен фестивалями и мероприятиями. Так, первый городской молодежный фестиваль «Ё-ность.фест» состоится 29 июня на острове Юность.