Успевай подключается к акции «Шеф в деле» от Россельхозбанка

Продолжает своё действия акция «Шеф в деле», которая позволяет открыть бесплатный расчётный счёт для бизнеса, выиграть денежный приз на развитие дела и принять участие в шоу Константина Ивлева на телеканале «Пятница!».

Для всех владельцев бизнеса, чья деятельность связана с общественным питанием, Россельхозбанк предлагает стать участниками акции «Шеф в деле». Напомним, что срок действия предложения до 30 июня 2026 года (включительно).

Общие требования к участникам:

соответствие кода деятельности ОКВЭД 56 (основной или дополнительный);

соответствие категории клиента:

Новый клиент – клиент сегмента микро и МСБ, не имеющий в банке счетов и действующего договора эквайринга в течение 3 месяцев до даты начала периода проведения акции.

Действующий клиент – клиент сегмента микро и МСБ, не имеющий действующего договора эквайринга в течение 3 месяцев до даты начала периода проведения акции.

В рамках акции для участников действует специальный тариф:

Стоимость тарифа в месяц – 0 руб.

Переводы на счета ЮЛ и ИП в другие банки – 0 руб.

Переводы на счета ЮЛ и ИП внутри Банка – 0 руб.

Переводы на счета ФЛ до 1 млн руб. – 0%, далее от 1,5%.

Снятие наличных в кассе банка до 1 млн руб. – 0%, далее от 3,5% .

Зачисление наличных средств на счёт – 1% от суммы зачисления.

0,4% комиссия за эквайринг.

Помимо шанса воспользоваться продуктовым предложением от Россельхозбанка, у участников акции есть шанс попасть в эфир телешоу на канале «Пятница!» и участвовать в розыгрыше призового фонда 10 млн рублей.

«РСХБ постоянно расширяет свою продуктовую линейку, адаптируя сервисы к различным потребностям клиентов. Ресторанный бизнес – одна из самых динамично развивающихся сфер предпринимательской деятельности и мы готовы предложить данному сегменту не только воспользоваться выгодным предложением по открытию счета, но и поучаствовать в стимулирующем мероприятии с розыгрышем призов и размещением видеоролика о заведении победителя в эфирной сетке известного телеканала», – отметила директор Иркутского филиала Наталья Баркова.

Подробные правила маркетинговой акции «Шеф в деле» и правила проведения конкурса доступны по ссылкам.