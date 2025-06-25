Госдума против алкомаркетов в жилых домах: новый законопроект на рассмотрении

Депутаты Госдумы предложили законопроект, запрещающий размещение алкомаркетов в жилых домах. Согласно предложению, алкомаркеты — торговые объекты, где более 50% выручки приходится на продажу алкогольной продукции — должны находиться не ближе 100 метров от жилых домов, образовательных учреждений, больниц и спортивных объектов, сообщает газета "Ведомости".

В пояснительной записке указано, что такие меры могут значительно снизить потребление алкоголя и способствовать оздоровлению населения. Примером успешной реализации подобных мер стала Вологодская область, где с марта 2025 года жесткие антиалкогольные меры позволили снизить смертность от алкоголя на 29%.

Ярослав Нилов (ЛДПР), соавтор законопроекта, считает, что алкомаркеты в жилых домах, особенно в новостройках, нужно запретить. По его словам, там «условно» продают недорого хлеб, яйца и другие продукты ежедневного потребления наравне с алкогольной продукцией. «Люди приходят туда и обязательно покупают банку пива. Если возле домов есть стройка, то в такие алкомаркеты приходят и иностранные граждане после смены во всеми вытекающими последствиями», – добавил он.

Андрей Свинцов, другой автор законопроекта, подчеркнул, что для большинства алкомаркетов принятие закона потребует расширения ассортимента, чтобы перейти в категорию обычного ритейла. По словам Свинцова, сейчас алкомаркеты используют «нечестные маркетинговые методы»: например, продают некоторые товары по заниженным ценам, чтобы привлечь покупателей. «В итоге люди берут шоколад за 20 руб. для ребенка, а заодно – бутылку водки. Это создает опасную тенденцию: дети привыкают ходить в алкомаркеты за сладостями, а когда вырастают – начинают покупать там алкоголь», – пояснил он.

Следующий шаг инициативы — ограничение видимости алкоголя в магазинах, аналогично сигаретам, с использованием закрытых зон и ширм.