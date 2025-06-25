30% многоквартирных домов в Иркутске – типовые «панельки»

Городская застройка преимущественно состоит из типовых панельных домов, возведенных во второй половине XX века. Анализ жилого фонда Иркутска провел сервис «Яндекс Недвижимость».

Одной из самых распространенных серий в городе является 135-я

В Иркутске насчитывается порядка 250 таких домов. Эти здания строились с конца 1970-х годов, отличаются стандартной панельной технологией и типичными для того периода планировками. Дома серии 135 представлены во всех округах города, особенно широко — в Ленинском районе, где в июне 2025 года стоимость квадратного метра начинается от 47 тыс. рублей.

Также широко распространенной оказалась серия 114, таких домов в Иркутске около двухсот

Это также панельные дома, типичные для застройки 1980-х годов. Они распространены в Октябрьском и Свердловском округах города, где стоимость квадратного метра начинается от 80 тыс. рублей и 67 тыс. рублей соответственно.

Еще одной массовой серией является серия 464 — в городе порядка 150 зданий этого типа

Эти дома — «хрущевки» и поздние модификации, как правило, пятиэтажные, с малогабаритными квартирами и совмещенными санузлами. Они преимущественно расположены в Правобережном округе, где средняя цена квадратного метра стартует от 33 тыс. рублей.

Среди кирпичных домов наиболее распространена серия 1-447

Эти дома чаще встречаются в Ленинском округе, построены в 1960-70-х годах и отличаются прочной конструкцией, хорошей звукоизоляцией и более высокими потолками. В этом округе цена на вторичную недвижимость стартует от 47 тыс. рублей.

Напомним, что в 2020 году в Иркутской области снесли первую в стране «хрущевку» 355-й серии. Дом возвели в Ангарске в 1959 году.