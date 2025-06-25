Сбер представил обновленный инструмент для ускорения разработки GigaCode 2.0

Сбер представил GigaCode 2.0 — обновленного AI-ассистента, предназначенного для ускорения процесса разработки программного обеспечения. Новая версия предлагает улучшенные алгоритмы, повышенную производительность и обновленный интерфейс. Об этом в ходе конференции GigaConf рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

В основе GigaCode 2.0 лежит ансамбль моделей, включающий GigaChat и специализированные кодовые модели, которые дообучены на обновленных датасетах, а их мощность значительно увеличена. Более того, система повысила производительность в 4 раза, что позволяет генерировать до 40 подсказок в секунду, ускоряя процесс написания кода. Усовершенствованные модели лучше учитывают контекст кода и делают подсказки более осмысленными и применимыми в реальных задачах, включая работу с крупными кодовыми базами. В новой версии также значительно улучшено качество ответов по бенчмарку международного стандарта LiveCodeBench, оценивающего точность и применимость сгенерированного кода, с 28 до 65%.

GigaCode 2.0 также включает технологию RAG (Retrieval Augmented Generation), которая была усовершенствована для учета контекста проекта. Это обеспечивает более точные и релевантные ответы и снижает количество ошибок, таких как устаревшие методы или синтаксические недочеты. Инструмент поддерживает более 35 языков программирования, включая Python, Java, JavaScript, Kotlin и C++, что делает его универсальным для различных проектов.

«Наш AI-ассистент уже успешно зарекомендовал себя в предыдущей версии. В среднем за месяц с его помощью принимается 2 миллиона строк кода, что сопоставимо с созданием крупной автоматизированной системы. Теперь мы его значительно улучшили. GigaCode 2.0 предоставляет бизнесу инструмент, который не только ускорит разработку ПО, но и сократит время вывода продуктов на рынок. За счет оптимизации процессов и повышения качества кода организации могут минимизировать затраты ресурсов и сосредоточиться на создании по-настоящему инновационных решений», — Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.

На платформе для работы с кодом GitVerse плагин GigaCode установили более 45 тысяч раз, а ежемесячно им пользуются около 25 тысяч активных пользователей. Инструмент используется не только разработчиками, но и специалистами других ролей, включая DevOps, системных аналитиков, QA-инженеров и дата-инженеров. Например, поддержка PlantUML позволяет системным аналитикам генерировать диаграммы, что расширяет область применения GigaCode.

GigaCode 2.0 доступен бесплатно для всех пользователей на платформе GitVerse как SaaS, а компаниям доступна on-premise версия решения для развертывания в инфраструктуре компании.