Обрыв проводов, сорванные крыши, упавшие деревья: последствия непогоды в Приангарье

В Иркутской области наблюдается непогода, которая привела к неприятным последствиям. В результате комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести режим повышенной готовности на западных и южных территориях с 26 июня.

«В Тулун непогода пришла накануне. Вечером 24 июня на город обрушился шквалистый ветер. Оборваны линии электропередач, повалены деревья и крупные ветки, рекламные конструкции, сорвана кровля с дома культуры "Прометей". Последствия непогоды устраняют всем городом», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

В настоящее время электроснабжение в многоквартирных домах полностью восстановлено, в ближайшее время работы завершатся в частном секторе.

Ненастье будет наблюдаться и далее: 26 и 27 июня местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы и крупный град, порывы ветра до 15–20 метров в секунду. На реках возможно повышение уровня воды, разливы малых водоемов.