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Оскорбившую участников СВО блогера из Иркутской области отправили под арест

Блогера из Иркутской области Марию Махмутову, оскорблявшую участников СВО, отправили под арест. Ее признали виновной в нанесении ударов представителю правоохранительных органов.

«Согласно материалам дела, 19 июня Махмутова М. нанесла удар ногой сотруднику правоохранительных органов, причинив телесные повреждения», – сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Женщина во время заседания вину не признала и указала, что ее доставили к следователю против воли, предложили подписать документы по уголовному делу, от чего она отказалась. В процессе, по информации пресс-службы, «она вела себя агрессивно, проявляя неуважение к потерпевшей, свидетелям и слушателям».

Обстоятельства дела подтвердили доказательства. Сибирячку признали виновной в совершении правонарушения и назначили административное наказание – арест на 13 суток.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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