Руководителя ТСК уличили в хищении миллионов из бюджета Приангарья и обмане жителей

Жителя Ленинградской области, являвшегося в 2018–2019 годах главой теплоснабжающей организации, уличили в мошенничестве. Его обвиняют в причастности к двум эпизодам преступления.

По версии следствия, начальник организации, оказывающей услуги на территории Усть-Удинского района Иркутской области, предоставил в министерство жилищной политики региона и службу по тарифам Приангарья документацию, содержащую ложную информацию о якобы понесенных затратах в размере более 22 млн рублей на приобретение угля для прохождения отопительного сезона.

«При этом три тонны топлива, составлявших большую часть, организация получила безвозмездно из аварийно-технического запаса региона и в заявленном объеме расходы не понесла, заключив дополнительное соглашение на приобретение угля только на 450 тыс. рублей», – пояснили в региональной прокуратуре.

На основании фиктивных документов компании предоставили субсидию в большем размере, а 21 юридическому лицу-потребителю тепловой энергии по муниципальным контрактам, в числе которых школы, детский сад, больница, библиотека, дом детского творчества, установлен завышенный тариф.

Ущерб бюджету региона, организациям, муниципальным и иным учреждениям оценили на сумму более 9,5 млн рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.