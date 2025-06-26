Фитнес-клуб в Иркутске заплатит клиентке 200 тысяч рублей за травму на занятии

Жительница Иркутска осудила компенсацию у фитнес-клуба за травму на тренировке по растяжке. Женщине заплатят 200 тысяч рублей.

По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, сибирячка пострадала во время занятия по причине поломки крепления подвесных конструкций.

«Не получив медицинскую помощь в клубе, женщина самостоятельно прошла обследование. В результате диагностирована травма в области шейных позвонков и закрытая черепно-мозговая травма», – пояснили в пресс-службе.

После этого женщина решила взыскать с организации деньги, затраченные на приобретение лекарств, а также компенсацию морального вреда. Суд поддержал ее, придя к выводу, что ответчик не обеспечил необходимые меры безопасности и контроль за исправностью оборудования. Кроме того, занятие проводил неквалифицированный сотрудник.

Женщине должны заплатить компенсацию. Фитнес-клуб пытался оспорить решение, но сделать это не получилось.