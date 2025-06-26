Строительство велопешеходного моста через Ангару в Иркутске может обойтись в 2 млрд рублей

В рамках создания единого кампуса в Иркутске рассматривают строительство велопешеходного моста через Ангару. Он свяжет левый и правый берега. Сейчас рассматривается несколько вариантов размещения и конструкций объекта.

Что касается места, то мостом предлагается соединить левый берег с островом Юность: в этом случае будут обеспечиваться близость к корпусам вузов, связь берегов по кратчайшему расстоянию, но имеется большая длина русловой части – 582 метра.

«Второй вариант предусматривает меньшую длину русла – 502 метра, нахождение в створе центральной пешеходной улицы кампуса и перспективу развития острова Конный, от которого предполагается разместить мост. Однако в этом случае необходимо обходить детскую железную дорогу и расширять узкие места», – пояснили в пресс-службе городской Думы.

Что касается конструкции, то может появиться балочный, висячий, арочный или вантовый мост. Дума Иркутска предлагает создать вантовый, поскольку, по ее данным, он будет комфортен для жителей, обеспечит проезд спецтехники, будет иметь архитектурную выразительность. Строительство такого объекта может обойтись в 2,3 млрд рублей.

Обсуждение проекта продолжат: необходимо федеральное софинансирование и поддержка областного правительства.