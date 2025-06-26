Цены на яйца падают уже четвертый месяц подряд

В мае цены на продукты в Иркутской области снизились на 0,3% по сравнению с апрелем. Особенно заметно подешевели овощи — огурцы и помидоры, что связано с сезонным фактором, расширением ассортимента за счет отечественного производства и импортных поставок. Дополнительное влияние оказало укрепление рубля, сообщает ЦБ.

«Цены на яйца снижаются четвертый месяц подряд. За год они подешевели почти на 16%. Их производство в Сибири выросло, продукта стало больше на рынке региона. Кроме того, продолжает действовать соглашение между Правительством Иркутской области, местными птицефабриками и торговыми сетями об ограничении отпускных цен и розничной наценки на куриные яйца», — прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

В то же время в мае подорожали чай, кофе и какао из-за роста мировых цен на сырье и увеличения затрат на упаковку, логистику и оплату труда. Годовой прирост цен на эти товары превысил 18%, отмечает регулятор.

В целом цены в регионе выросли на 0,23% в мае, а годовая инфляция ускорилась до 9,95%, превысив среднероссийский показатель.

Напомним, 6 июня Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%, после длительного периода, когда она составляла 21% годовых. Эксперты подчеркивают считают, что «снижение ставки до 20% носит скорее формальный характер и принципиально ничего не меняет ни для бизнеса, ни для бюджета, ни для россиян».

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ставку могут снизить до 15%. По его словам, тренд на снижение инфляции в России очевиден, но проинфляционные факторы все еще сохраняются. Греф согласен с ЦБ, что время для резкого снижения ключевой ставки еще не пришло, так как разница между инфляцией и ставкой слишком чувствительна для бизнеса.