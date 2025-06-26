Трамп ограничит передачу секретов конгрессу после утечки о ударах по Ирану

Администрация Трампа планирует ограничить передачу секретной информации конгрессу после утечки данных разведки об ударах США по Ирану, сообщает Axios со ссылкой на источники. Согласно предварительной оценке, эффективность ударов была незначительной, что расходится с заявлениями президента Дональда Трампа.

«Мы объявляем войну информаторам», — заявил высокопоставленный представитель Белого дома. ФБР начало расследование утечки, подтвердили в пресс-службе администрации. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, виновный должен понести уголовное наказание, сообщает РБК.

Разведывательное сообщество работает над ужесточением процедур безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие утечки аналитических материалов с низкой степенью достоверности, отметил источник Axios.

Информация об оценке ударов была опубликована в системе обмена данными CAPNET поздно вечером в понедельник и на следующий день попала в СМИ, включая CNN и The New York Times. Отчет основан на спутниковых данных, собранных одним из 18 разведывательных агентств, и имеет пометку о низкой достоверности.