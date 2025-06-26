Девелоперы тормозят стройку из-за нехватки денег и рабочих

По состоянию на 1 июня 2025 года в России строится 12,25 млн кв. м жилья с переносом сроков ввода в эксплуатацию, сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ). За год объем таких новостроек вырос на 1,2 млн кв. м, а доля проектов с задержками увеличилась с 8,4% до 10%, сообщает газета "Ведомости".

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что сроки строительства сдвинулись в среднем на полгода для домов, где квартиры приобрели около 106 тысяч семей. В целом же средний перенос сроков по стране составляет 3,6 месяца, что на 0,6 месяца меньше, чем год назад.

Снижение темпов строительства связано с нехваткой средств у девелоперов на эскроу-счетах из-за падения спроса на жилье. Генеральный директор GMK Сергей Разуваев объясняет, что высокая ставка по проектному финансированию и амнистия на штрафы за срыв сроков снижают стимулы к ускорению строительства. Директор по продажам ГК «Гранель» Лариса Маслюкова добавляет, что дефицит рабочей силы и ужесточение миграционных правил усугубляют ситуацию.

Перенос сроков ввода позволяет девелоперам продлить продажи квартир по договорам долевого участия, поскольку банки охотнее выдают льготную ипотеку в таких условиях, отмечает руководитель ЕРЗ.Кирилл Холопик. Кроме того, после сдачи дома застройщикам придется платить налоги и коммунальные платежи за непроданное жилье, что снижает их заинтересованность в спешке, говорит директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.

Эксперты отмечают, что текущие показатели задержек не выглядят критическими. В постпандемийный период и после введения санкций в 2022 году сроки задержек доходили до 10 месяцев.