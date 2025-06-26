Скандал вокруг электросчетчиков: Минпромторг инициирует проверки

Минпромторг заподозрил, что электросчетчики производства АО «Энергомера» могут содержать нероссийские микросхемы, и поручил Торгово-промышленной палате РФ провести выездные проверки на предприятиях. Проверка будет осуществляться совместно с Минпромторгом и ФГБУ «ВНИИ радиоэлектроники».

В письме, направленном в ТПП, руководитель департамента радиоэлектронной промышленности Юрий Плясунов ссылается на коллективную жалобу, в которой говорится о возможной недостоверности данных в реестре российской промышленной продукции, сообщает газета "Ведомости".

Однако демонтаж уже установленных в квартирах счетчиков не планируется.