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Скандал вокруг электросчетчиков: Минпромторг инициирует проверки

Минпромторг заподозрил, что электросчетчики производства АО «Энергомера» могут содержать нероссийские микросхемы, и поручил Торгово-промышленной палате РФ провести выездные проверки на предприятиях. Проверка будет осуществляться совместно с Минпромторгом и ФГБУ «ВНИИ радиоэлектроники».

В письме, направленном в ТПП, руководитель департамента радиоэлектронной промышленности Юрий Плясунов ссылается на коллективную жалобу, в которой говорится о возможной недостоверности данных в реестре российской промышленной продукции, сообщает газета "Ведомости".

Однако демонтаж уже установленных в квартирах счетчиков не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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