ЦБ: россияне стали меньше копить и больше тратить

Центральный банк России сообщает о снижении склонности россиян к сбережениям в июне. Доля граждан, предпочитающих откладывать свободные деньги вместо покупки дорогих товаров, уменьшилась на 1,5 процентных пункта по сравнению с маем и составила 51,4%.

В годовом выражении снижение составило 0,4 п.п. Одновременно выросла доля тех, кто предпочитает тратить деньги — до 29,9%, что на 1,6 п.п. больше по сравнению с маем, хотя по сравнению с прошлым годом таких стало чуть меньше — на 0,3 п.п.

Также россияне рассказали о предпочтениях в хранении денег: 29% держат средства в наличной форме, что на 2 п.п. больше по сравнению с маем, а доля тех, кто хранит деньги на банковских счетах, снизилась до 44% (-3 п.п. с мая, но выросла на 2 п.п. по сравнению с прошлым годом).

Банки снизили ставки по вкладам, а россияне теряют стимулы копить, предполагают эксперты. Ранее стало известно, что крупные банки массово снизили ставки по вкладам. После снижения ключевой ставки ЦБ до 20% доходность по рублевым депозитам в топ-20 банках упала на 0,81-1,22 п.п., достигнув в среднем 18,77% для трехмесячных вкладов и 17,29% для годовых. С начала 2025 года ставки снизились на 2,75-3,81 п.п.