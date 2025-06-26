Компании переведут клиентов на полное общение с ИИ за три года

В течение двух-трех лет искусственный интеллект сможет выполнять большинство рутинных задач операторов, оставив людям лишь сложные случаи. Более 50 российских компаний уже внедряют продвинутые ИИ-решения, способные анализировать обращения и мгновенно давать ответы.

«Исчезнут рабочие роли первой линии поддержки – ИИ-агенты смогут самостоятельно записывать клиентов и отвечать на типовые вопросы», – рассказал газете «Известия» руководитель технологического консалтинга MTS AI Дмитрий Черноус.

Эксперты прогнозируют, что к 2026 году 95% коммуникаций с клиентами будут обрабатываться ИИ. При этом в кризисных ситуациях и при необходимости эмоциональной поддержки по-прежнему потребуются живые операторы.

Ранее стало известно, что большинство сибиряков готовы доверять ИИ-рекомендациям в выборе банковских продуктов. Более 70% россиян в разной мере готовы доверять рекомендациям алгоритмов искусственного интеллекта при использовании различных банковских продуктов – при инвестировании, управлении вкладами, кредитовании и др. 70% сибиряков также доверяют ИИ-рекомендациям.