Годовая инфляция в России продолжает снижаться: что дальше?

Согласно данным Росстата, с 17 по 23 июня рост потребительских цен в России остался на уровне 0,04%, как и в предыдущую неделю. Годовая инфляция к 23 июня снизилась до 9,41% с 9,6%, зафиксированных неделей ранее.

С начала года потребительские цены выросли на 3,68%, а с начала июня — на 0,12%. Средняя стоимость автомобильного бензина за отчетный период увеличилась на 0,2%.

В начале июня Банк России уменьшил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20%. Несмотря на это, комментарии регулятора о будущей монетарной политике практически не изменились с момента апрельского заседания. ЦБ подчеркнул, что продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия для достижения инфляционной цели в 4% к 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от темпов снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

Эксперты считают, что снижение ставки до 20% носит формальный характер и не оказывает значительного влияния на бизнес и бюджет.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ставка может быть снижена до 15%. Он отмечает, что тренд на снижение инфляции очевиден, но проинфляционные факторы сохраняются. Греф согласен с ЦБ, что время для резкого снижения ставки еще не наступило, так как разница между инфляцией и ставкой слишком чувствительна для бизнеса.