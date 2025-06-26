Эксперты предупреждают: Отмена льгот по соцвзносам грозит уходом малого бизнеса в тень

Правительство России намерено проанализировать и возможно оптимизировать систему пониженных страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономики, Минтруду и ФНС подготовить предложения по этой теме к 20 апреля 2026 года, сообщает газета "Ведомости". В «Опоре России» предупреждают, что отказ от льготных ставок может привести к уходу бизнеса в тень.

На правкомиссии по развитию МСП президент «Опоры России» Александр Калинин предложил расширить список компаний, имеющих право на пониженные ставки взносов, включив в него предприятия металлообработки, производителей детских игрушек и текстиля. Также было предложено изменить систему льгот для компаний, которые занижают зарплаты, чтобы пониженные взносы уплачивались только с суммы выше 1,5 МРОТ. Освободившиеся средства планируется направить на расширение льгот для производственных компаний.

Ранее на ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что несмотря на то, что бюджет штормит, повышение налогов не планируется, чтобы сохранить предсказуемость налоговой политики.