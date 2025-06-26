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ФАС предостерегла Wildberries за навязывание банковских услуг продавцам

ФАС направила предостережение маркетплейсу Wildberries из-за навязывания услуг своего банка.

По новым условиям оферты, которые вступят в силу с 30 июня 2025 года, продавцы обязаны открывать расчетный счет в «Вайлдберриз банке» для полного доступа к личному кабинету. В случае отказа банка в открытии счета маркетплейс может разрешить работу продавцу, но усилит контроль над его операциями, сообщает газета "Ведомости".

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В заявлении ФАС подчеркивается, что такие требования создают дискриминационные условия и ограничивают выбор финансовой организации, что может нарушать закон о защите конкуренции. Без открытия счета в «Вайлдберриз банке» новые продавцы не смогут зарегистрироваться на платформе, а уже работающим грозит ограничение доступа к личному кабинету.

Ранее стало известно, что маркетплейсы уведомляют продавцов о возможных признаках дробления бизнеса. Продавцы получают запросы от платформ с просьбой разъяснить ситуацию и скорректировать налоговые декларации. Однако такие письма не имеют официальной силы требований налоговых органов. Это эксперимент ФНС совместно с маркетплейсами, направленный на выявление рисков уклонения от уплаты налогов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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