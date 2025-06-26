Путин продлил иностранцам разрешение платить за газ рублями

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранным покупателям продолжать расчеты за российский газ в рублях через любые уполномоченные банки страны. Изменения вступают в силу немедленно и продлевают действие предыдущего распоряжения, истекавшего 1 июля.

«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» <…> словами «До 1 октября 2025 г.», – говорится в документе.

Указ вносит поправки в ранее установленный специальный порядок расчетов, где Газпромбанк был основным уполномоченным банком для таких операций. Новые правила позволят продолжить поставки газа зарубежным партнерам, выполняющим свои обязательства в рублях.

Напомним, что страны Европы в сентябре 2023 года при расчетах с Россией за ее экспорт в основном использовали рубль. Доля отечественной валюты составила 53,6% – в августе была 51,5%. Валюты недружественных государств в таких операциях занимают 35,6%, а прочие денежные единицы – 10,8%.