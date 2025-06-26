Ставку по семейной ипотеке в России предложили снизить до 3%: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: названа возможная дата внедрения цифрового рубля, работодатели отказываются поднимать зарплаты, процентную ставку по семейной ипотеке предложили снизить в два раза, а в Иркутске озвучили цену строительства первого велопешеходного моста. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Цифровой рубль

Российские банки рассказали, когда будут готовы к внедрению цифрового рубля. Многие имеют соответствующие технологические возможности уже сейчас, при этом некоторым требует время. Финансовые организации рассчитывают подготовиться к установленным срокам – к 1 сентября 2026 года: соответствующее предложение по дате ранее в Госдуму направил ЦБ РФ.

Повышение зарплат

Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что работодатели, не стремящиеся сегодня поднимать оклады, будут вынуждены это сделать. «Бизнесу надо смириться с тем, что в России формируется экономика высоких зарплат. Она формируется постепенно, при жестком сопротивлении со стороны бизнеса», – отметил он и добавил, что ради борьбы за кадры им придется изменить взгляды.

Снижение ставки

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с инициативой снизить ставку по программе «Семейная ипотека» в два раза – с 6 до 3% годовых, поскольку существующие льготы недоступны многим жителям РФ. Кроме того, предложено позволять заключать сделки с нулевым первоначальным взносом под залог единственного жилья: это позволит семьям расширить существующую жилплощадь.

Велопешеходный мост

В рамках создания единого кампуса в Иркутске рассматривают строительство велопешеходного моста через Ангару. Сейчас обсуждается несколько вариантов размещения – левый берег предлагается связать с островами Конный или Юность. Что касается конструкций, то строение может быть балочным, висячим, арочным или вантовым. Городская Дума выступает за последний вариант, который, по ее данным, будет и удобным, и красивым. Обсуждение проекта продолжится.

Компенсация травм

В Иркутске клиентке фитнес-центра удалось отсудить у него 200 тысяч рублей за травмы. Сибирячка пострадала во время занятия по причине поломки крепления подвесных конструкций. Не получив медицинскую помощь в клубе, женщина самостоятельно прошла обследование: у нее была диагностирована травма в области шейных позвонков и закрытая черепно-мозговая травма. Деньги заплатят за покупку лекарств, а также в качестве компенсации морального вреда.