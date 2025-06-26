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Большинство жителей Иркутской области потратят на отпуск около 100 тыс. рублей

Большинство жителей Иркутской области пока только выбирают варианты для летнего отдыха. Самыми популярными месяцами для отпуска традиционно стали июль и август, которые предпочитают более половины опрошенных.

«Качественный отдых необходим для поддержания работоспособности и предотвращения профессионального выгорания», – комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. Опрос проводился совместно с сервисом «Островок».

Затраты на отпуск жителей разнятся: 23% готовы отдать более 100 тыс. рублей, по 14% опрошенных готовы потратить на отдых 40-60 тыс. рублей и 80-100 тыс. рублей, 7% – 20-40 тыс. рублей, а 5% закладывают 60-80 тыс. рублей.

Среди предпочитаемых направлений лидируют Краснодарский край и Санкт-Петербург, а за границей – Таиланд и Китай. Более половины жителей региона выбирают активный отдых, тогда как пляжный вариант предпочитает лишь треть опрошенных.

Ранее большинство иркутян поддержали идею отпуска при эмоциональном выгорании – наиболее популярна инициатива у молодежи. Также горожане положительно относятся к дополнительному отдыху для многодетных родителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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