Обновленный офис ВТБ переехал в центр Нижнеудинска

Современное, большое и технологичное отделение ВТБ находится в центральной части города – рядом с центральным рынком, на ул. Пушкина, 7а. Офис переехал из другого района, где ранее работал на ул. Аллейная, 7. Банк модернизирует сеть отделений с учетом новых стандартов обслуживания и роста числа клиентов в регионе.

В обновленном офисе сделано все для удобства и комфорта посетителей. В отделении установлены два банкомата с круглосуточным доступом, работает касса.

«В этом году мы проводим масштабную работу и совершенствуем отделения в Иркутской области. Наш офис в Нижнеудинске теперь вдвое больше по площади, он красивый и удобный, мы переместили его в центр города. Это сделано в том числе в ответ на пожелания жителей города: мы обслуживаем четверть населения, около половины экономически активных жителей получают заработную плату на карты ВТБ. Уверены, что уют, дружелюбное оформление и наши предложения для клиентов и членов их семей привлекут внимание новых пользователей банковских услуг», – прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент банка.