Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза

Банк Уралсиб за 5 месяцев 2025 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 15,8 млрд рублей.

В январе-мае заметно выросла доля кредитования покупки вторичного жилья по собственным ипотечным программам банка, которая составила практически половину всего выданного объема. В первичном сегменте кредиты в основном выдавались по программе «Семейной ипотеки». Ее объем за 5 месяцев вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,5 млрд рублей.

Ипотечный портфель банка за год (с 01.06.2024 по 01.06.2025 года) вырос со 133,2 млрд до 147,3 млрд рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».