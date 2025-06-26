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Кибер-арену и фотозону с вахтовкой ИНК развернут на Дне молодежи в Иркутске

Иркутская нефтяная компания (ИНК) приглашает жителей и гостей Иркутской области на Фестиваль профессий, который состоится 28 июня на площади Конституции в рамках Дня молодежи.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Фестиваль – это возможность познакомиться с профессиями нефтегазовой отрасли, узнать о проектах ИНК и попробовать себя в некоторых специальностях. Гостей ждут мастер-классы в кибер-арене, VR-тренажеры, настольные игры, детская зона, фотозона с вахтовым автомобилем и 3D-фильм.

В зоне карьерного консультирования и профориентации специалисты по работе с персоналом расскажут о трудоустройстве и программах для молодежи. Желающие смогут пройти мастер-класс по составлению резюме. Активных участников ждет брендированный мерч ИНК.

Фестиваль профессий ИНК в Иркутске проходит в обновленном формате второй раз. В 2024 году мероприятие посетили более 1000 человек.

В рамках празднования Дня молодежи всего будет работать более 20 интерактивных зон, ярмарка предпринимателей, фудкорт, пройдут открытые диалоги, выступления молодых артистов. Мероприятие завершится праздничным концертом на главной сцене.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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