Кибер-арену и фотозону с вахтовкой ИНК развернут на Дне молодежи в Иркутске

Иркутская нефтяная компания (ИНК) приглашает жителей и гостей Иркутской области на Фестиваль профессий, который состоится 28 июня на площади Конституции в рамках Дня молодежи.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Фестиваль – это возможность познакомиться с профессиями нефтегазовой отрасли, узнать о проектах ИНК и попробовать себя в некоторых специальностях. Гостей ждут мастер-классы в кибер-арене, VR-тренажеры, настольные игры, детская зона, фотозона с вахтовым автомобилем и 3D-фильм.

В зоне карьерного консультирования и профориентации специалисты по работе с персоналом расскажут о трудоустройстве и программах для молодежи. Желающие смогут пройти мастер-класс по составлению резюме. Активных участников ждет брендированный мерч ИНК.

Фестиваль профессий ИНК в Иркутске проходит в обновленном формате второй раз. В 2024 году мероприятие посетили более 1000 человек.