Гендиректор МТС Инесса Галактионова рассказала о планах использовать ИИ на сетях связи

МТС планирует сфокусироваться на разработке решений, связанных с развитием технологий интернета вещей (IoT), а также использованием искусственного интеллекта на сетях связи. Об этом в интервью РБК рассказала гендиректор компании Инесса Галактионова.

«Мы поняли, что готовы заходить в тему Disrupt — это когда ты заходишь в технологии, которые будут развиваться в перспективе трех-пяти лет, прощупываешь, изучаешь какие-то зарубежные материалы, различный опыт. Из зон интереса для нас важно всё, что связано с новыми технологиями связи, IoT, использование искусственного интеллекта. Причем и для управления сетью, потому что видим, каким образом искусственный интеллект в моменте может подстраиваться под пользователя, расширяя канал, давая определенное качество. Есть еще ряд вещей, которые мы пока прощупываем с точки зрения исследовательской деятельности. Такая заготовка будет приносить плоды в последующие годы», — заявила Инесса Галактионова.

Также Инесса Галактионова рассказала о планах экспортировать российские базовые станции связи, о главном вызове, перед которым стоит телеком индустрия и когда операторам связи ожидать «золотого» диапазона частот для широкого запуска 5G в России.