Гибридная линейка EXEED EXLANTIX официально представлена в России

Торжественная презентация линейки гибридов EXEED EXLANTIX прошла в подмосковном яхт-клубе «SKYRIVER» в присутствии более 300 “звездных” гостей. Премьера ознаменовала новый виток в развитии бренда EXEED. Эффектные и технологичные модели EXEED EXLANTIX ET и ES как нельзя лучше отражают стремление компании к постоянному совершенствованию и внедрению прогрессивных технологий.

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Включение линейки EXLANTIX в модельный ряд EXEED позволило бренду стать единственным премиальным брендом в России с полным спектром силовых установок.

EXEED EXLANTIX ET - флагманская модель в премиальном исполнении

На российском рынке флагманский гибрид EXEED EXLANTIX ET представлен в топовой комплектации по цене 6 600 000 рублей. Уверенность на любом дорожном покрытии гибридному кроссоверу придают интеллектуальный полный привод, работающий в комплексе с интеллектуальной пневмоподвеской и системой CDC. EXEED EXLANTIX ET имеет 7 режимов вождения и режим увеличенного клиренса.

Полноразмерный кроссовер EXEED EXLANTIX ET оснащен последовательной гибридной силовой установкой. Два электродвигателя, 1,5-литровый турбодвигатель и генератор обеспечивают модели выдающиеся динамические характеристики. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,8 сек, а суммарная пиковая мощность достигает 469 л.с. Батарея ёмкостью 40 кВт/ч позволяет пройти до 180 км только на электричестве, а суммарный запас хода составляет впечатляющие 1180 км!

Технологичный и комфортный

Безопасность кроссовера подтверждена многочисленными испытаниями и краш-тестами, включая 5 звезд C-NCAP. Дополнительный контроль в любой дорожной ситуации обеспечивают 30 интеллектуальных ассистентов водителя и более 20 датчиков, камер и сонаров, установленных на модели.

EXEED EXLANTIX ET оснащен 24 передовыми для автомобильной отрасли технологиями шумо- и виброизоляции, включая трехслойные уплотнители и двойные 6-мм акустические стеклопакеты на всех дверях. Результаты тестов уровня шумоподавления в салоне кроссовера при различных скоростях поражают!

Эффектный - внутри и снаружи

Салон EXEED EXLANTIX ET — это синтез инновационных технологий, безупречной эргономики и высококачественных материалов, воплощённый в концепции интеллектуального комфорта. Каждая деталь интерьера доставляет максимальное удовольствие. Обивка сидений из перфорированной кожи Nappa и экологичные материалы создают ощущение уюта. Комфорта в поездках добавляет функция массажа, встроенная во все сидения, а также вентиляция и подогрев спереди и сзади. Благодаря режиму «нулевой гравитации» пассажирское кресло с выдвижной оттоманкой раскладывается до 120°. За идеальную атмосферу в салоне отвечают трехзонный климат-контроль, ионизация воздуха и автоматическая ароматизация с тремя ароматами и выбором интенсивности работы системы.

Эффектный дизайн EXLANTIX ET дополняют стильные 20-дюймовые колесные диски, безрамочные двери, панорамная крыша с электрошторкой и светодиодные динамические указатели поворота. Автомобиль предлагает своим владельцам три режима приветственной световой анимации.

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EXEED EXLANTIX ES - будущее спорткаров скоро в продаже

Кроме того, на презентации состоялся официальный дебют четырехдверного купе EXEED EXLANTIX ES, который появится в шоурумах авторизованных дилеров летом 2025 года. Стоимость новинки составит 5 990 000 рублей.

EXEED EXLANTIX ES оснащен двумя электродвигателями общей мощностью 469 л.с. (190 л.с. максимальной 30-минутной мощностью) с пиковым крутящим моментом 634 Н∙м, обеспечивающим разгон с 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды.

Стремительный и выносливый

Суммарный запас хода EXEED EXLANTIX ES - 1231 км, в том числе 180 км на чистом электричестве за счёт батареи ёмкостью 40 кВт/ч .

Обладая колесной базой в 3000 мм и габаритными размерами 4945 мм в длину и 1978 мм в ширину, EXEED EXLANTIX ES обеспечивает водителю и пассажирам высокий уровень комфорта не только в городе, но и в дальних путешествиях. Все это дает основания выделить гибридную версию EXEED EXLANTIX ES в отдельный класс автомобилей, сочетающих динамику, технологичность и комфорт.

Элегантный дизайн кузова EXEED EXLANTIX ES отмечен престижными международными наградами, в том числе немецкой iF Design Award, итальянской A’ Design Award и платиновой статуэткой американской MUSE Design Award. В плавных обводах безошибочно угадывается спортивная направленность. Низко посаженный кузов, ниспадающая крыша, 20-дюймовые с красными тормозными суппортами, скрытые дверные ручки — любая деталь в этой модели указывает на ее потенциал и готовность удивлять.

Гибридная версия EXEED EXLANTIX ES обладает рекордно низким коэффициентом лобового сопротивления – всего 0,23 Cd, который способствует снижению энергопотребления и уровня шума. А электрический задний спойлер имеет три положения и работает, как в автоматическом, так и в принудительном режимах в зависимости от скорости движения.

Лаконичный и функциональный

В интерьере EXEED EXLANTIX ES, выполненном с высочайшей точностью, ощущается простор и воздушность. Сзади внимание привлекает отсутствие тоннеля в полу и полностью стеклянная крыша, переходящая в заднее стекло. Торпедо и центральная консоль в EXEED EXLANTIX ES выглядят лаконично и эстетично. За рулевым колесом расположен компактный информативный цифровой блок приборов диагональю 8,2 дюйма, по центру — горизонтальный экран мультимедиа 15,6 дюйма. Площадка под смартфоны с охлаждаемой беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт, подстаканники, бокс в подлокотнике с охлаждением и подсветкой, небольшая ниша со сдвигающейся шторкой - все очень функционально. К услугам пассажиров на задних сиденьях - откидной центральный подлокотник, собственный блок управления климатом, обогревом и вентиляцией сидений с цветным экраном.

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К российским дорогам готовы!

EXEED EXLANTIX ET и ES подтвердили свою готовность к дорожным условиям России в ходе проведенных испытаний и комплексного тестирования. «Зимний пакет» для обеих моделей включает обогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и боковых зеркал.

Первая тысяча клиентов, оформивших заказ на EXEED EXLANTIX ET, получит в подарок комплексное решение для зарядки: настенную зарядную станцию мощностью 11 кВт, универсальное портативное зарядное устройство и портативный удлинитель для зарядки внешних устройств от автомобиля, который может запитать внешние бытовые приборы, выдавая 3.3 кВт.

На модели EXEED EXLANTIX ET и ES действует гарантия 8 лет или 200 тыс. км пробега. При этом на электродвигатели, блоки управления и тяговую батарею - 8 лет или 160 000 км.*

Весь модельный ряд EXEED и EXLANTIX представлен у официального дилера «EXEED ЦЕНТР ИРКУТ» на Трактовой.

Адрес: г. Иркутск, ул. О.Кошевого, 2/2

Телефон: +73952288988

Веб-сайт: https://irkut-exeed.ru/cars/exlantix-et/

*подробные условия гарантии доступны на официальном сайте http://exlantix.ru