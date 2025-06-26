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Умар Рамазанов покинул пост директора «Заповедного Прибайкалья»

В Иркутской области Умар Рамазанов, занимавший должность директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», покинул пост. Это связано с переходом на другую должность.

Как пояснили SIA.RU в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья», в настоящее время исполняющей обязанности директора учреждения назначена Светлана Бабина – заместитель директора по научной работе. Она приступила к новым обязанностям с 18 июня.

Умар Рамазанов руководил ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в его управлении было четыре особо охраняемые природные территории федерального значения: Байкало-Ленский государственный природный заповедник, Прибайкальский национальный парк и два заказника – Тофаларский и Красный Яр.

По данным СМИ, Умар Рамазанов мог перейти на одну из должностей в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, однако соответствующий приказ пока не опубликован.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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