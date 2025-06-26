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Гостевые дома в России приравняют к отелям «без звезд»

Минэкономразвития России разработало проект Положения о классификации гостевых домов. Параметры в нем аналогичны тем, которые установлены для отелей категории «без звезд».

«Согласно проекту Положения, в гостевом доме может быть не более 15 комнат для проживания гостей, одновременно в нем может размещаться не более 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 кв. м, двухместной – 12 кв. м. При многоместном размещении площадь на одного гостя должна составлять не менее 6 кв. м.», – пояснили в Минэкономразвития РФ.

Для безопасности жильцов номера должны оснащать системами обнаружения пожара, первичными системами тушения огня и вентиляцией. Необходимо обеспечить регулярную уборку комнат, смену постельного белья и полотенец, доступ в Интернет. Кроме того, могут действовать дополнительные требования к гостевым домам, исходя из региональной специфики.

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В настоящее время документ проходит необходимые согласования в федеральных органах власти, его утверждение правительством РФ ожидается летом. После этого собственник гостевого дома сможет самостоятельно подать заявление на включение в реестр и пройти самооценку, подтвердив фотографиями соответствие объекта требованиям. Система самооценки достаточно простая и бесплатная: она уже отработана на классификации гостиниц.

Эксперимент по легализации гостевых домов будет проводиться с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории Республики Алтай и Алтайского края, Дагестана, Крыма, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областей, Кемеровской области – Кузбасса, а также города Севастополя и федеральной территории «Сириус».

Предполагается, что нововведения помогут вывести соответствующий бизнес из тени, сделать гостевые дома более удобными и безопасными для посетителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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