Онлайн-продажи вина могут начать уже в 2026 году

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с инициативой легализовать онлайн-продажи российского вина через систему биометрической идентификации покупателей. Предложение включает создание специального реестра торговых площадок и интеграцию с Единой биометрической системой для подтверждения возраста.

«В настоящий момент существующее регулирование не позволяет добросовестным участникам рынка вести такую деятельность. Сейчас в стране есть только полутеневой и теневой, криминальный рынок, где активно идут онлайн-продажи любой алкогольной продукции – с нарушением закона и риском отравлений покупателей», – заявил газете «Известия» президент АКИТ Артем Соколов.

Вопрос подтверждения возраста покупателей при онлайн-продаже вина является ключевым для запуска проекта. Центр биометрических технологий сообщает, что сервис подтверждения возраста по биометрии уже реализован и планируется к внедрению в вендинговых аппаратах и на кассах самообслуживания в 2025 году. Для применения биометрии при онлайн-продаже алкогольной продукции требуется сформировать нормативную рамку. На сегодняшний день онлайн-реализация алкогольной продукции не разрешена. Соответствующий запрет зафиксирован в 171-ФЗ. При этом технологических ограничений для внедрения сервиса подтверждения возраста в онлайне нет.

Напомним, что в 2024 году отечественные виноделы поставили рекорд, выпустив порядка 51,3 млн декалитра винной продукции. Это на 19% больше, чем в 2021 году – 43 млн декалитров. Тихие вина занимают 63,5% рынка, игристые – 34,3%, а ликерные, почти отсутствовавшие пять лет назад, теперь составляют 2,2%.