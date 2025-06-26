РУСАЛ выделил 28,5 млн рублей на развитие Шелехова и Шелеховского района

Соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2025 год подписали директор Иркутского алюминиевого завода Артём Фоминых, глава города Алексей Тенигин и мэр района Максим Модин.

Документ предусматривает поддержку компанией проектов, направленных на развитие социальной сферы, образовательных учреждений и инфраструктуры территории.

«Развитие территорий, где работают предприятия РУСАЛа и улучшение качества жизни своих работников и жителей города является одним из главных приоритетов компании», – подчеркнул Артём Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода .

Напомним, соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между городом, районом и РУСАЛом подписываются ежегодно, благодаря чему на средства компании в регионах решаются значимые и острые проблемы социальной инфраструктуры.

«Мы видим, как ИркАЗ заинтересован в развитии и сохранении социальной стабильности Шелехова. Только благодаря РУСАЛу в городе появился медицинский центр помощи и спасения, сейчас строится новый жилой комплекс, в прошлом году по инициативе Олега Владимировича Дерипаска в нашем городе был построен центр спортивных единоборств. На сегодняшний день ни одна компания не вкладывает в город и район такие средства, которые в нашу территорию инвестирует РУСАЛ», – отметил глава Шелехова Алексей Тенигин.