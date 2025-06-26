Названы иркутские школы, где больше всего золотых медалистов в 2025 году

Церемония награждения лучших выпускников 2025 года «Надежда нации» состоялась в Иркутске. Мэр Руслан Болотов передал памятные статуэтки золотым медалистам и выпускникам, получившим наивысший балл по ЕГЭ.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Сувениры с гравировкой «Лучшему выпускнику от мэра Иркутска» по итогам минувшего учебного года получили 378 школьников: все они окончили общеобразовательные учреждения с золотой медалью, пояснили в мэрии. Больше всего выпускников-отличников в 2025 году было в лицее ИГУ, лицее № 3, гимназии № 25 и СОШ № 19.

Статуэтки «Надежда нации – 2025» вручили 17 ученикам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ. Поощрили и педагогов, подготовивших их. Отдельно был отмечен Александр Сазонов, окончивший СОШ № 15. Юноше удалось набрать 300 баллов по ЕГЭ: ранее подобный результат в Иркутске достигали только в 2016 году.