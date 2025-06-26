Сильные дожди пройдут в Иркутской области 26 и 27 июня

После аномальной жары в Иркутской области резко ухудшилась погода – синоптики прогнозируют сильные дожди и шквалистый ветер до 20 м/с 26-27 июня.

На южных и западных территориях региона введен режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений. Уровень воды может подняться на реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса

«При сильном ветре просим жителей не покидать здания без особой необходимости», – говорится в Telegram-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Недавно штормовой фронт прошел в Тулуне. Из-за шквалистого ветра и поваленных деревьев были повреждены 11 линий электропередач. Без света остались две школы, детский сад, котельные и около 2 тысяч жителей.