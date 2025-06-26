Разбитую плитку приведут в порядок в 130-м квартале Иркутска

Популярное у горожан и гостей Иркутска пространство – 130-й квартал – приведут в порядок. Здесь планируют на пешеходной зоне частично обновить плитку, которая повредилась либо разрушилась.

Как пояснили SIA.RU в пресс-службе мэрии, работы уже начались: их выполняет МКУ «Городская среда». Специалисты проведут частичную перекладку плитки. Кроме того, запланировано устранение провалов и мест, где она лежала некрепко.

Преображенное пространство иркутяне увидят уже к концу следующей недели. При условии благоприятной погоды работы могут завершить раньше установленного срока.