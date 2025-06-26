Для жителей Усолья-Сибирского открылся обновленный офис Сбера с уникальным дизайном

18 июня в Усолье-Сибирском состоялось торжественное открытие обновленного офиса Сбера на улице Орджоникидзе, 31. На мероприятии присутствовали представители власти и бизнеса города, а также руководители Иркутского отделения Сбера.

В обновлённом офисе посетителям представлена современные банковские технологии, а интерьер гармонично сочетает элементы, отражающие историю Усольского района. Центральную стену украшает образ мамонта — символа села Мальта, где в 1928 году была обнаружена знаменитая позднепалеолитическая стоянка возрастом более 20 тысяч лет. Археологические исследования выявили около 15 жилищ, построенных из костей мамонтов.

Обновленный офис Сбера представляет собой функциональное пространство, комфортное для всех категорий клиентов. Специально оборудованы зоны отдыха для маломобильных граждан, предусмотрена детская игровая площадка, а также созданы условия для посещения офиса владельцами небольших собак ростом до 35 сантиметров в холке.

«Для нас важно, чтобы в наших офисах клиентам было комфортно. Поэтому мы полностью переосмыслили пространство — теперь здесь еще удобнее, уютнее и просто приятно находиться. Мы создали место, где каждый визит оставляет только положительные эмоции», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Открытие обновленного офиса — важное событие для жителей Усолья-Сибирского. Это пример ответственного подхода бизнеса, направленного на развитие городской инфраструктуры. Мы ценим вклад банка в повышение качества жизни горожан», — Оксана Жакина, руководитель аппарата администрации города Усолье-Сибирское.